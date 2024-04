Türkiyənin Kırklareli şəhərində tarixi bina yanır.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hazırda yanöına müdaxilə davam edir.

Qeyd edək ki, kafe kimi istifadə edilən bina Osmanlı dövrünə aiddir.

