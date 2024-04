"Cavanşirin ölümü gözlənilmədən baş verdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Unikal.az-a açıqlamasında bu gün vəfat edən Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun həyat yoldaşı Xalidə Məmmədova deyib. O bildirib ki, Cavanşir Məmmədovun ürəyinə stent qoyulmuşdu:

"Hadisə 1 saniyə içində baş verdi. Yəqin ki, infarkt keçirdi".

