Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXXI turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci görüşdə "Neftçi" "Zirə"nin qonağı olub.

Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu komanda hesab 1:1 ikən 10 nəfərlə qalmasına baxmayaraq, daha 2 qol vuraraq 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

