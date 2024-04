Baku TV-nin əməkdaşı aprelin 20-də Xətai rayonunda 2002-ci il təvəllüdlü Elnarə Cabbarovanın tanışı 2003-cü il təvəllüdlü Səbuhi Qürbətov tərəfindən öldürüldüyü ərazidə olub.

Hadisə şahidinin sözlərinə görə, uşaqlarla həyətdə durarkən “kömək edin” qışqırıq səslərini eşidiblər:

“Baxdıq gördük ki, xanımın arxasınca bir oğlan qaçır. Oğlan qızı güdürmüş. Arxadan yaxınlaşıb, bıçaq zərbəsi endirib. Sevgili olublar. Sonra ayrılıblar. Oğlan qıza “barışmasan, öldürəcəyəm” deyib”.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.