ABŞ-ın bu ölkələrə yardımı böhranı dərinləşdirəcək - Zaxarova

ABŞ-ın Ukrayna, İsrail və Tayvana hərbi yardım ayırması qlobal böhranı dərinləşdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

Qeyd edək ki, ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Ukrayna, İsrail və Tayvana hərbi yardım göstərilməsi, Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Kiyevə köçürülməsi üçün müsadirə edilməsi və Çinə qarşı əlavə sanksiyaların tətbiqi haqqında qanun layihələrini təsdiqləyib. Paketin həcmi 95 milyard dollar təşkil edib.

