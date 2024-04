Çox intellektli olmasalar da, gözəl doğulan 3 BÜRC

Cəmiyyət onlardan heç bir nailiyyət tələb etmir, çünki onların gözəlliyi intellekt çatışmazlığını və məntiqi təfəkkürdəki dövri problemlərini kompensasiya edir.

Müəyyən bürclər altında doğulan insanlar, sanki, dəqiq elmlər sahəsində nailiyyətlər üçün yaradılıblar və dünyaya unikal ixtiralar verirlər. Amma zehni iş səciyyəvi olmayan bürc dairəsinin nümayəndələri də var.

Digər tərəfdən, onlardan bunu heç kim tələb etmir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onların fövqəladə gözəlliyi hər kəs üçün kifayətdir, bununla da ətrafdakıların həyat yolunu işıqlandırır və onları yeni zirvələr fəth etməyə ruhlandırırlar. Bəziləri çox çalışıb pul qazansa da, üç bürc hər şeyi gümüş nimçədə qəbul edir, çünki onların görünüşü başqalarının ağıllı düşünmə qabiliyyətini söndürür.

Buğa

Bu Bürc simvolu misilsiz fiziki cəlbediciliyi ilə məşhurdur. Onun nümayəndələri çox vaxt gözəl üz cizgiləri, cəlbedici görünüş və cazibədarlıqla doğulurlar. Onların yanında ən ağıllı adamlar belə sadəlövh bəsitlərə çevrilirlər.

Bununla belə, zəkaya gəldikdə, Buğa çox vaxt sadə və praktiki məşğuliyyətlərə üstünlük verir, mürəkkəb anlayışlardan və mücərrəd fikirlərdən qaçır. Onlar davamlı və etibarlı ola bilərlər, lakin ağılları həmişə baş verənləri adekvat şəkildə təhlil edə bilmir. Onların güclü tərəfləri yer üzündə və duyğu zövqlərindədir.

Tərəzi

Bu işarənin nümayəndələri təkrarolunmaz lütf və zərifliklə bəxş olunurlar. Onların gözəlliyi ilk baxışdan sizi valeh edə bilər və onların fitri xarizması pərəstişkarlarını sözün əsl mənasında susdurur.

Onların estetik zövqü qüsursuzdur, yoxdan gözəllik yaratmağı bilirlər. Ancaq çətin qərarlar qəbul etməyə gəldikdə, Tərəzilər asanlıqla öz düşüncələrinə qapıla bilərlər. Hər şeyi ölçməyə meylli olduqları üçün çox düşünməyə vaxt sərf edirlər. Bu, çox vaxt məsələnin mahiyyətinin onların diqqətindən yayınmasına səbəb olur.

Balıq

Belə insanlar çox vaxt sirrlə əlaqələndirilir. Onların emosional dərinliyi nəcib görünüşü və rəğbət qabiliyyəti ilə birləşərək onları cazibədar dostlar, sevgililər və həyat yoldaşları edir. Onlar ən gözlənilməz yerlərdə gözəlliyi görməyi və başqalarını yaradıcılığı ilə ilhamlandırmağı bilirlər.

Təəssüf ki, məntiqli düşünməyə gəlincə, Balıqlar çaş-baş qalırlar. Onların daxili aləminə qərq olmaq meyli bəzən ən sadə işlərə və ya problemlərə belə diqqətini cəmləməyə mane olur.



