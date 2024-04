Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunda aprelin 21-də fərdi çıxışlarda finallar start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçimiz Zöhrə Ağamirova halqa ilə çıxışda 5-ci olub. Qızıl medala isə almaniyalı Darya Varfolomeyeva sahib çıxıb.

Qeyd edək ki, Zöhrə Ağamirovanı final mərhələsində lentlə çıxış gözləyir.

