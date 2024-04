Ermənistanın muzdlulardan ibarət “Döyüş Qardaşlığı” təşkilatının 5 üzvü polis tərəfindən saxlanılıb.



Metbuat.az bildirir ki, bununa bağlı təşkilatın Teleqram kanalında yazılıb. Belə ki, təşkilatın üzvləri Masis Şiroyan, Arman Petrosyan, Qor Asatryan, Henrik Mkrtçyan, Aramais Ağabekyan Noyemberyan polis bölməsinə gətirilib:



Qeyd edək ki, sözügedən təşkilat Qazaxın işğalda olan rayonlarının geri qaytarılmasına qarşı çıxan qurumdur. Bir müddət əvvəl onlar Qazaxın işğaldakı kəndlərinə girmişdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.