Gəncə sakini özünü öldürüb.

Metbuat.az Apa.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Xudadat bəy Rəfibəyli küçəsində qeydə alınıb. Orada yaşayan 1996-cı il təvəllüdlü Məzahir Nuriyev özünü ov tüfəngi ilə vuraraq öldürüb.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

