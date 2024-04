Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası prosesinin başlanmasını alqışlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Gürcüstan regionda davamlı sülhün təmin edilməsində maraqlıdır və iki qonşu ölkə arasında sülh və etimadın yaradılması prosesinə töhfə vermək öhdəliyini bir daha təsdiqləyir", - paylaşımda deyilir.

