Yunanıstan və Danimarka şahzadəsi Nikolaos özündən 11 yaş kiçik həyat yoldaşı Tatyana Blatnikdən boşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə kral ailəsinin saytında dərc edilib.

Məlumata görə, onlar qarşılıqlı razılıq əsasında evliliklərini bitirmək qərarına gəliblər.

Qeyd edək ki, cütlük 14 il evli olub.

