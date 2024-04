Sumqayıt şəhər 24 saylı tam orta məktəbin müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəbdən məlumat verilib.

Məlumata görə, ötən gün sözügedən məktəbin ingilis dili müəllimi Xuraman Əliyeva qəfil dünyasını dəyişib.

