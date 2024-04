"Sumqayıt" "Qarabağ"a görə azarkeşlərə müraciət etdi

"Sumqayıt" klubu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri Premyer Liqanın 32-ci tur oyunu ilə bağlı azarkeşlərə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Sözügedən qarşılaşmaya maraq böyük olduğu üçün Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunun tam dolacağı bildirilib:

"Stadion ərazisinə giriş bir istiqamətdən – kassanın yanından 6 bilet yoxlanış nöqtəsindən həyata keçiriləcək. Sizdən xahiş edirik ki, yoxlanışdan keçib stadion ərazisinə daxil olduqdan sonra biletin üzərində yazılmış sektora uyğun qapıya yaxınlaşasınız. Bu həm sizin, həm də təhlükəsizlik yoxlanışı aparan əməkdaşların işini asanlaşdıracaq. Sektorları tapmaq üçün ərazidəki könüllülərə müraciət edə bilərsiniz. Qapılar saat 18:30-dan etibarən açılacaq".

Qeyd edək ki, "Sumqayıt" - "Qarabağ" matçı aprelin 28-də, saat 20:00-da start götürəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.