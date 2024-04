Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə şəhəri sel fəlakəti ilə üz-üzə qalıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində çox sayda avtomobil sel sularından zərər görüb.

Sel anları sakinlər tərəfindən qeydə alınıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.