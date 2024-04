Bu həftə 6 gün iş olacaq? - AÇIQLAMA

Bu il 9 May Qələbə Günü (bayram günü) həftənin 4-cü günə təsadüf edir, mayın 11-i və 12-si isə istirahət günləridir.

Metbuat.az bakivaxti.az-a istinadən xəbər verir ki, adətən iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədilə "Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 dekabr tarixli 194-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 dekabr tarixli 489 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən hər il Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bayram günləri ilə qeyri iş günlərinin yerlərini dəyişdirir.

Bəs istirahət günlərinin ardıcıl olması üçün 10 may iş günü 4 may şənbə günü ilə əvəz edilə bilərmi?

Sayt məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə sorğu ünvanlayıb.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, hazırda belə bir məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.