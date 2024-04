7 aprel 2024-cü ildə ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında 300 bal toplayan şagirdlərin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİM-dən məlumat verilib verilib.

Bildirilib ki, yüksək bal toplayan şagirdlər Sumqayıt şəhəri, 23 saylı orta məktəb, Mingəçevir şəhəri, Təbiət-riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü lisey, Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi, 1 saylı orta məktəb, eləcə də Bakı şəhəri, 270 saylı orta məktəbin şagirdləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.