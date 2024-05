Mərkəzi Bankdan mühüm qərar

Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozunu azaldıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Bankın pul siyasəti ilə bağlı qərarında bildirilib.

Qeyd edilib ki, inflyasiyanın artırıcı və azaldıcı riskləri bir-birini tarazlaşdırır. Mövcud şərtlərin dəyişməz qalacağı təqdirdə 2024-cü və 2025-ci illərdə illik inflyasiyanın hədəf daxilində (4±2%) olacağı gözlənilir (aprel proqnozu: 2024-cü ilə 3.5% və 2025-ci ilə 4.2%).

Apreldə 2024-cü ilə inflyasiya proqnozu azalma istiqamətində dəyişdirilib.

