Kəlbəcərin Qamışlı kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yük maşınının aşması nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü sürücü, Türkiyə vətəndaşı Uysal Emrah hadisə yerində ölüb.

