Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Kəlbəcər rayonunda bir nəfərin ölümü, dörd nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzada zərərçəkənlərin kimliyi müəyyənləşib.

Adları qeyd olunan hərbi qulluqçular qəza nəticəsində xəsarət alıb:

Nəsibov Elvin İxtiyar oğlu,

Vəzirzadə Xəzər Hilal oğlu,

Babayev Mehman Cəfərqulu oğlu,

Novruzov Müslüm Mürsəl oğlu.

