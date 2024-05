Dövlət borcu problemi həll olunmasa, ABŞ dolları dəyərsizləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı milyarder İlon Mask belə yazıb. “Biz milli borcumuzla bağlı nəsə etməliyik, əks halda dollar dəyərsiz olacaq”, - o, “X” səhifəsində yazıb.

Qeyd edək ki, hazırda ABŞ-nin dövlət borcu 34 trilyon dolları keçib ki, bu da ÜDM-in (27 trilyon dollar) 123%-nə bərabərdir.

