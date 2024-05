Azad olunan ərazilərdə bu şəxslərə güzəştlər ediləcək - VİDEO

İşğaldan azad olunan ərazilərdə tikinti ilə məşğul olan sahibkarlara kredit və subsidiyalarla bağlı güzəştlər edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) Kredit Zəmanət Departamentinin direktoru Elşən Kərimov bildirib ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə tikinti ilə məşğul olan sahibkarlar, o cümlədən tikinti materiallarının istehsalını həyata keçirən sahibkarlıq subyektləri dövriyyə vəsaitləri üçün müvəkkil banklardan iki ildən daha uzun müddətə kredit cəlb edə biləcəklər.

Ətraflı İTV-nin süjetində:

