Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell Ukraynadakı müharibəyə qısa zamanda son verməyin yollarını açıqlayıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Qərb Kiyevə silah tədarükünü dayandırsa, o zaman Ukrayna müqavimət göstərə bilməyəcək, təslim olmağa məcbur olacaq və müharibə başa çatacaq.

O, bir çoxlarının bununla razılaşmadığını vurğulayıb.

