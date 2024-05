Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIII tur start götürür

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIII tur start götürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

“Kəpəz” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək. Saat 16:30-da Tovuz şəhər stadionunda baş tutacaq görüşü İnqilab Məmmədov idarə edəcək. Hazırda “Sumqayıt” 50 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Turnir cədvəlində doqquzuncu olan “Kəpəz”in isə 34 xalı var.

Turun mərkəzi qarşılaşması sayılan “Qarabağ” - “Neftçi” matçı isə “Azərsun Arena”da keçiriləcək. FIFA referisi Elçin Məsiyevin baş hakim olacağı qarşılaşmanın start fiti saat 19:30-da səslənəcək. Hazırda 73 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşan “Qarabağ” ölkə çempionluğunu artıq təmin edib. “Sumqayıt”la eyni xala (50) malik “Neftçi” isə üçüncüdür.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXXIII tur

4 may

16:30. “Kəpəz” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Zöhrab Abbasov, Teymur Teymurov, Nicat İsmayıllı.

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

Tovuz şəhər stadionu

19:30. “Qarabağ” – “Neftçi”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Kamran Bayramov, Fərid Hacıyev.

Hakim-inspektor: Barış Şimşək.

AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

“Azərsun Arena”

Qeyd edək ki, turun digər oyunları mayın 5-i və 6-da keçiriləcək.

