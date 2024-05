Türkiyədə İstanbul-İzmir yolunda ağır qəza olub.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, idarəetməni itirən sürücü daha əvvəl qəzaya düşmüş avtomobilə və onun ətrafındakı digər avtomobillərə çırpılıb.

Qəza nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb.



