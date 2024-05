Bu gün “Green card” müraciətlərin nəticələri açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-də yaşamaq və işləmək hüquq verən “Green card” lotereyasına müraciətlərin nəticələri yaxın saatlarda bəlli olacaq.

İştirakçılar DV Lotereyasının rəsmi internet saytında təsdiq nömrəsi ilə nəticələrə baxa bilərlər.

