Ən eqoist bürclər - Onlardan uzaq durun

Astroloqlara görə, bəzi bürclər şəxsi keyfiyyətlərinə görə əsl eqoist olurlar

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:



Oğlaqlar anlayışlı və sadiq insanlar olsalar da, onlar üçün hər kəsdən əvvəl öz həyatları gəlir. Odur ki, onlarla münasibətiniz varsa, daim arxa planda qala bilərsiniz.



Balıqlar da eqoist bürclər sırasındadır. Onlar daim öz planları ilə məşğuldur və bu planların pozulmaması üçün hər kəsi qurban verə bilərlər.



Şir bürcü altında doğulan insanlar da eqoist olurlar. Onları başqa insanlardan daha çox öz hədəfləri maraqlandırır. Ona görə də, Şir bürcü ilə münasibətdə olmaq bir müddət sonra sıxıcı gələ bilər.



