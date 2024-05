Müsavat Partiyasının yeni başqanı məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, İsa Qəmbər bu gün Müsavat Partiyasının XI qurultayında yenidən partiyanın başqanı seçilib. Səsvermədə qurultay nümayəndələrindən 275-i İsa Qəmbərin lehinə səs verib.

Qeyd edək ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı postuna yeganə namizəd olub.

