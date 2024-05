HƏMAS İsraillə “mərhələli” atəşkəs sazişi bağlamaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sinxua” agentliyi HƏMAS-ın rəsmi nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

Eyni zamanda, Fələstin tərəfi İsraildən atəşkəs və münaqişəyə son qoyulması öhdəliyinə zəmanət tələb edir.

İsrail hələlik bu təklifə cavab verməyib.

