Şəmkirdə dəhşətli yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı vəfat edən müğənninin oğlunun fotoları yayılıb.

Müğənni Həbib Rzayev (Şəmkirli) idarə etdiyi “Nissan Murano” markalı avtomobildə oğlu ilə birlikdə olub. Qəza nəticəsində müğənninin 17 yaşlı oğlu İlkin Rzayev vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olan İlkin Rzayevin fotosunu təqdim edir:

