Mayın 1-dən balıq ovu qadağan edilsə də, bazarlarda məhsul bolluğu yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, hazırda satışda olan balıqlar ya xarici ölkələrdən gətirilir, ya da təsərrüfatlardan. Ölkəyə balıq daha çox Qazaxıstan, Rusiya və Norveçdən gətirilir.

Satıcıların qeyd edir ki, hazırda bazarlarda Xəzər dənizindən tutulan balıq olmadığından, xaricdən gətirilən dəniz balıqlarının qiymətlərində artım var.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

