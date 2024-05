Günəş küləyinin sürətinin müsbət qütblü Yüksək Sürətli Tac dəliyi Axınlarının və TKA-ın təsiri ilə artacağı gözlənilir.

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, geomaqnit sahəsinin Yüksək Sürətli Tac dəliyi Axınlarının və TKA-ın təsiri ilə aktivliyin edəcəyi gözlənilir.

Bildirilib ki, 5 may tarixində baş vermiş TKA və Tac Dəliklərinin birgə təsiri nəticəsində 8 may tarixində yenidən G1 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.