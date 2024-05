Azərbaycanda bu qadın müğənnilər eyni kişiyə ərə gedibmiş - VİDEO

Müğənni Ruhəngiz Musəvi açıqlamasında keçmiş həyat yoldaşı ilə bağlı maraqlı məqamlara toxunub.

Metbuat.az əbər verir ki, Kanal S-də yayımlanan "Həftənin qonağı" verilişində müğənni bildirib ki, onun həyat yoldaşı boşandıqdan sonra başqa bir xanım müğənni ilə ailə həyatı qurub.

"Yoldaşım məndən ayrıldıqdan sonra müğənni Sevda Əliqızı ilə ailəli oldu. Daha sonra Sevda xanım özü onunla ayrıldı.Sevda xanımla evli olanda övladım onlara gedib-gəlirdi. 10 il yaşadıqdan sonra Sevda ilə də ayrıldı.Sevda mənim keçmiş həyat yoldaşımın 3-cü evliliyi idi",-deyə əməkdar artist bildirib.

Daha ətraflı video müsahibəni təqdim edirik:

