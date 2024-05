Biz Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında körpü olmağa hazırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında deyib.

“Avropa İttifaqında Azərbaycanda olan obyektiv vəziyyəti təqdim etmək istəyirik”, - deyə Baş nazir əlavə edib.

