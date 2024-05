Bu şəxslərə Prezident təqaüdü veriləcək - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir qrup mədəniyyət xadiminə Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdü verilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda qeyd olunur ki, fərdi təqaüd Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə veriləcək.

Sərəncamda aşağıda adları çəkilən şəxslər qeyd olunub:

Eldarov Ömər Həsən oğlu,

Əliyeva Böyük Xanım Həsənbala qızı,

Həşimzadə Xanlar Allahverdi oğlu

İsrafilov Fərhad Ramazan oğlu

Məlikov Aqil Qədəşbala oğlu

Məmmədəliyeva Sevda Yusuf qızı

Mustafayeva Laləzar Bəşir qızı.

