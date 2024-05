Türkiyənin bir neçə bölgəsində 7 bal gücündə zəlzələ gözlənilir.



Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bunu professor Ahmet Ercan deyib. O, bu ərazilərin riskli olduğunu qeyd edib:

"Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Dənizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkəsir, Simav, Dikili, Gümüldür, Ərzincan, Ərzurum, Ladik və Boluda zəlzələ ehtimalı yüksəkdir".



