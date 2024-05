Həzi Aslanov, Mehdi Hüseynzadə, Rixard Zorge və Qafur Məmmədovun abidələri ziyarət olunub - FOTO

Mayın 9-da Müdafiə Nazirliyinin bir qrup şəxsi heyəti faşizm üzərində Qələbə münasibətilə iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, general-mayor Həzi Aslanovun abidəsini ziyarət edib, önünə əklil və gül dəstələri qoyub.

Bu barədə nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bakı şəhərində keçirilən anım mərasimlərində, həmçinin Sovet İttifaqı qəhrəmanları Mehdi Hüseynzadə, Rixard Zorge, Qafur Məmmədovun abidələri və “Qardaşlıq məzarlığı” da ziyarət olunub.

Bundan başqa, hərbi hissələrdə 9 May – Faşizm üzərində Qələbə Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib.

Tədbirlərdə İkinci Dünya müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş xalqımızın igid oğullarının şücaətindən danışılıb, onların əziz xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilib.

