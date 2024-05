Paris Olimpiadasının futbol turnirinin bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

Qvineya millisi 2024-cü ildə Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında futbol turnirinin sonuncu iştirakçısı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçmə turnirin finalında afrikalılar İndoneziyaya 1:0 hesabı ilə qalib gəliblər. Yeganə qolu 29-cu dəqiqədə İlayş Moriba vurub. Qvineya 1968-ci ildən bəri ilk dəfə Olimpiadada iştirak edəcək.

Olimpiadada dörd qrupa bölünərək ümumilikdə 16 komanda iştirak edəcək. Avropanı fransalı ev sahiblərindən başqa Ukrayna, İspaniya və İsrail təmsil edəcək. Oyunların hazırkı qalibi Parisə vəsiqə qazana bilməyən Braziliya komandasıdır.

