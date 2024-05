XİN Heydər Əliyevin 101-ci ildönümü münasibətilə paylaşım edib - FOTO

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

"Müasir dövlətçiliyimizin qurucusu, ölkəmizin inkişaf strategiyasının banisi, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümündə müstəqil Azərbaycanın inkişaf və rifahı naminə misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini dərin hörmət və minnətdarlıqla yad edirik", - paylaşımda bildirilib.

