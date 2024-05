Almatıda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasında danışıqlar başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlar 4 saat davam edib.

Təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.

