Ardanın yerinə bu futbolçu alınır - "Real" macərası kabus oldu

“Real Madrid”də oynamaq şansı tapmaqda çətinlik çəkən Arda Güler haqqında yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ardanın baş məşqçi Karlo Ançelottinin planları arasında yer almadığı iddia edilib. İspaniya mətbuatında dərc edilən xəbərə görə, Ançelotti Arda Güleri komandada son alternativ hesab edir. Bildirilir ki, ötən mövsüm futbolçuya daha çox şans verən italiyalı çalışdırıcı bu mövsüm əksinə münasibət sərgiləyir. Ançelottinin belə davranış sərgilməsində komandanın uğursuz oyun sərgilməsi də rol oynayır. Məlumata görə, “Real” Ardanın əvəzinə Niko Pazı heyətə qaytarmaq istəyir. “Komo”da çıxış edən futbolçunun “Real Madrid”ə qayıda biləcəyi irəli sürülüb. “Komo” forması ilə uğurlu çıxış edən futbolçunun müqaviləsində onun “Real Madrid”ə qayıtmasını asanlaşdıracaq bənd var.

Niko Paz İtaliya A Seriyasının “Komo” komandasının heyətində 11 matçda 799 dəqiqə meydanda olub. Argentinalı futbolçu bu matçlarda 1 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.