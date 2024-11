Azərbaycan millisinin üzvü Emin Mahmudov zədələndiyi üçün heyətdən çıxarılıb.

Metbuat.az AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, onun əvəzinə “Zirə"nin yarımmüfadiəçisi İsmayıl İbrahimli milliyə dəvət alıb.

Qeyd edək ki, yığma UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində noyabrın 16-da Qəbələdə Estoniya yığması, bndan 3 gün sonra isə Solnada İsveç seçməsi ilə qarşılaşacaq.

