Heyətdən qovulan Mbappenin paylaşımı olay oldu

UEFA Millətlər Liqası matçları üçün milli komanda heyətinə çağırılmayan Kilian Mbappenin paylaşımı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o komanda yoldaşı Aşref Hakimi ilə pleysteyşen oyunu oynadıqları anın fotosunu paylaşıb. Görüntülərdə ikilinin kiminsə evində oyun oynayarkən divanda əyləndiyi müşahidə edilir. Lakin kadrdakı arxa planda olan detal diqqət çəkib. Tütün məmulatlarının istehlak edildiyi qəlyanın müşahidə edilməsi bəzi izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Qəlyandan istifadə edilib-edilməməsi bəlli olmasa da, müzakirələr yaradıb.

Qeyd edək ki, baş məşqçi Didye Deşam Mbappeni milliyə çağırmayıb. İddialara görə, millinin bundan əvvəlki oyun zamanı Mbappe zədəli olduğunu deyərək, düşərgəyə gəlməyib. Lakin ardınca o “Real”ın heyətində oyuna çıxıb. Bildirilir ki, Deşam buna səssiz qalmayıb və Mbappeni milliyə çağırmayaraq onu cəzalandırıb.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe Didye Deşam arasında gərginliyin olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

