Ən dürüst 5 bürc - Onlarda yalan yoxdur

Astroloqlara görə, Oxatan, Oğlaq, Buğa, Şir və Tərəzi bürcləri həmişə doğruluğa sadiq qalan bürclərdir. Bu bürclər həyatlarında dürüstlüyü və ədaləti əsas prinsip olaraq qəbul edirlər. Onlar münasibətlərində səmimiyyəti və etibarı üstün tuturlar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən ən dürüst beş bürcü təqdim edir:

Oxatan (23 Noyabr - 21 Dekabr)

Oxatanlar sərbəst ruhlu və macəra dolu təbiətləri ilə tanınırlar. Lakin onlar üçün dürüstlük hər şeydən önəmlidir. Bu bürc yalanı qəbul etmir və insanları həmişə gerçəkləri ilə qarşılayır. Düzgünlüyü sevdikləri üçün ətraflarında həmişə dürüstlük tələb edirlər.

Oğlaq (22 Dekabr - 20 Yanvar)

Oğlaqlar işgüzar və ciddi yanaşmaları ilə fərqlənir. Onlar etik dəyərlərə çox bağlıdırlar və etik olmayan davranışları əsla qəbul etmirlər. Dürüst və etibarlı olduqları üçün ətraflarında hörmət qazanan bürcdürlər.

Buğa (20 Aprel - 20 May)

Buğalar münasibətlərdə dürüstlüyü və səmimiyyəti əsas götürürlər. Onlar üçün doğru olmaq və güvənə əsaslanan əlaqələr qurmaq çox vacibdir. Sadəliyi və dürüst münasibətləri üstün tutan bu bürc insanlara dürüst davranmağın vacibliyini hər zaman vurğulayır.

Şir (23 İyul - 22 Avqust)

Şirlər dürüstlük mövzusunda güzəştə getməyən bürclərdən biridir. Yalan və aldadıcı davranışlar onlara uzaqdır. Öz doğrularından və prinsiplərindən əsla imtina etməzlər və bu, onlara güclü və etibarlı xarakter qazandırır.

Tərəzi (23 Sentyabr - 22 Oktyabr)

Tərəzilər üçün ədalət və doğruluq həyatın əsas prinsipləridir. Dürüstlük onların şəxsi və sosial münasibətlərinin mərkəzində durur. Ətraflarında həmişə ədalətli və düzgün qərarlar qəbul etməklə insanlara etibar verir, münasibətlərində hər zaman bu prinsiplərə əməl edirlər.

