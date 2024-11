Vergi ödəyicilərinə verilən “ASAN İmza” sertifikatlarının sayı açıqlandı

Cari ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 543 min 96 şəxs qəbul edilib və onlara 828 min 196 sayda xidmət göstərilib.

Dövlət Vergi Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bunlardan 304,7 mindən çoxu şifahi xidmət (müraciət etmiş şəxslərin vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə əlaqədar suallarının cavablandırılması), 166,4 mindən çoxu isə elektron xidmət (bəyannamələrin və hesabatların, habelə müxtəlif ərizələrin tərtibatına və elektron formada göndərilməsinə köməklik göstərilməsi) olub.

Məlumata əsasən, ümumi xidmətlərin 89,3 faizini 9 xidmət növü (şifahi və hazır sənədlərin verilməsi ilə bağlı xidmətlər istisna olmaqla) təşkil edib:

- Bəyannamələrin (hesabatların), habelə cari vergi ödəmələrinin hesablanması barədə arayışın vergi orqanlarına təqdim edilməsi;

- Vergiödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması;

- Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbzin verilməsi;

- “ASAN İmza” sertifikatının verilməsi;

- Fiziki şəxsin uçota alınması və yenidən uçota alınması;

- Vergiödəyicisinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi;

- Vergiödəyicisinə arayışların verilməsi;

- Vergiödəyicisinin fəaliyyətinin bərpası;

- Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması.

Hesabat dövründə vergi ödəyicilərindən daxil olmuş 29,7 mindən çox yazılı müraciət cavablandırılıb, onlara 11,1 milyondan artıq məlumatlandırma xarakterli müxtəlif növ bildiriş (məktub) göndərilib. Yanvar-oktyabr ayları ərzində 3746 vergiödəyicisinin iştirakı ilə 252 görüş keçirilib, 4640 vergiödəyicisinə ünvanlı xidmət göstərilib. Vergi ödəyicilərinin preventiv məlumatlandırılması məqsədilə onların mobil nömrələrinə 1,9 milyondan çox sayda SMS göndərilib.

Cari ilin 10 ayı ərzində ümumilikdə 323 min 143 müraciət üzrə 519 min 166 “ASAN İmza” sertifikatı verilib.

