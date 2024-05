Gənc yazıçı Murad Muradov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yazıçı İlham Əziz "Facebook" hesabında məlumat paylaşıb.

Qeyd edək ki, gənc yazıçı bir neçə gün öncə insult keçirdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Allah rəhmət eləsin!

