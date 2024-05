Əfqanıstanın şimalında daşqınlar nəticəsində azı 60 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “BBC” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Bağlan əyalətinin beş rayonuna yağan güclü yağışlar nəticəsində 100-dən çox adam yaralanıb, onlarla insan itkin düşüb.

