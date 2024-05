İspaniyanın "Real" klubu rekordunu təkrarlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi buna La Liqanın XXXV turunda "Qranada"nı 4:0 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub.

Karlo Ançelottinin baş məşqçisi olduğu kollektiv cari mövsüm çempionatda 19 matçda qapısını toxunulmaz saxlayıb.

"Kral klubu" 1986/1987 və 1987/1988 mövsümlərində eyni sayda "quru" oyun keçirib.

Qeyd edək ki, hazırda 90 xalı olan "Real" mayın əvvəlində çempionluğu təmin edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.