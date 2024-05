Daxili işlər nazirinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-dən bildirilib.

Məlumata görə, daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov tərəfindən mayın 15-də Yardımlı Rayon Polis Şöbəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan Yardımlı, Astara, Lerik, Masallı, Lənkəran şəhər və rayonlarının sakinlərinin qəbulu tarixi may ayının 31-nə dəyişdirilib.

