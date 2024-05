“Trendyol” Azərbaycana məhsulların çatdırılma qiymətlərini artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlayn alış-veriş şirkətinin yeni qərarı ilə qiymətlərdə 2,5 dəfə artım olub.

Belə ki, 79.99 TL (4.23 manat) hesablanan çatdırılma xidməti bu gündən 199.99 TL (10.63 azn) olacaq.

