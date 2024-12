Bakıda yeni marşrut xətti üzrə avtobuslar sərnişinlərin istifadəsinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) “X” hesabında yazılıb.

“Bu gündən Qaraçuxur və Yeni Günəşli qəsəbələri, Mərkəzi Bank və Azərbaycan Tibb Universitetini əlaqələndirən yeni 20 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar sərnişinlərin istifadəsinə verilib”, - paylaşımda bildirilib.

